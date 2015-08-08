У Житомирі вперше пройде ярмарок "Віз щастя"

Захід відвідає Львівський міський голова Андрій Садовий.

Під час ярмарку пройдуть: фестиваль борщу, козацькі забави, музичні теревені. Також будуть презентовані вироби народних майстрів, цікаві програми, яку представлять професійні артисти та вихованці волонтерського центру “Об’єднання “Самопоміч”.

“Приходьте з родинами та друзями. Відпочиньте душею та серцем на нашому ярмарку “Віз щастя”, - закликала Наталія Чиж.

Акредитація журналістів на місці. Контактний номер телефону 0677985768.

Прес-служба “Об’єднання “Самопоміч” у Житомирі.