У Житомирі вперше пройде ярмарок "Віз щастя"
10:00, 08 серпня 2015Разное
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8 серпня з 10-00 біля кінотеатру “Жовтень” розпочнеться перший міський ярмарок “Віз щастя”, в якому візьмуть участь фермери з усієї Житомирщини. Вони представлять екологічно чисті продукти та овочі нового врожаю
Захід відвідає Львівський міський голова Андрій Садовий.
Під час ярмарку пройдуть: фестиваль борщу, козацькі забави, музичні теревені. Також будуть презентовані вироби народних майстрів, цікаві програми, яку представлять професійні артисти та вихованці волонтерського центру “Об’єднання “Самопоміч”.
“Приходьте з родинами та друзями. Відпочиньте душею та серцем на нашому ярмарку “Віз щастя”, - закликала Наталія Чиж.
Акредитація журналістів на місці. Контактний номер телефону 0677985768.
Прес-служба “Об’єднання “Самопоміч” у Житомирі.
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