24 серпня відбудеться урочисте відкриття Спортивного комплексу (Закревського, 32)

На Троєщині відбудеться урочисте відкриття двох сучасних міні-футбольних полів.

Будівництво спортивного комплексу почалося в червні 2015 року. Протягом 2-х місяців, цілодобової роботи, на пустирі були побудовані два штучних міні-футбольних поля, з'явилися зручні роздягальні з душовими, обладнаний адміністративний блок. Велика робота була пророблена з благоустрою території. Для зручності відвідувачів облаштована стоянка для автомобілів.

Проект був реалізований за підтримки Сухарського Олександра — голови наглядової ради «Асоціації підприємців Деснянського району м. Київ»

23 та 24 серпня з 10:00 до 18:00 з ініціативи ФК «СТОЛИЦЯ» на території нових міні-футбольних полів відбудеться футбольний турнір серед команд 2007-2008 р. н.

24 серпня о 15:30 привітати переможців та учасників турніру також приїдуть відомі ветерани київського «Динамо» Андрій Шевченко, Владислав Ващук, Костюк Ігор, які проведуть майстер клас з кращими гравцями турніру. Учасникам та переможцям турніру будуть вручені нагороди та призи. А наостанок всі заспівають Національний гімн України.

Запрошуємо представників ЗМІ на відкриті спортивного комплексу, яке відбудеться:

24 серпня 2015 в 15:00

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