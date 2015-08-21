ПриватБанк оголосив нагороду за упіймання грабіжника відділення на Херсонщині

Як повідомили в службі безпеки банку, 20 серпня незадовго до закінчення робочого дня у відділення зайшов невідомий, підсів до робочого столу спеціаліста банку і попросив обміняти валюту. Після того, як клієнтові запропонували пройти до каси, невідомий, вийнявши пістолет, схопив співробітника банку і спробував затягнути до приміщення каси, при цьому вимагаючи ключі від касового вузла. Однак, завдяки самовідданості та професіоналізму працівників банку, які змогли задіяти систему зовнішньої сигналізації, озброєний грабіжник був змушений втекти з приміщення банку.

“Усі співробітники Приватбанку у випадку непередбачених обставин чітко діють за спеціальними інструкціями, які дають можливість убезпечити як життя, так і майно банку, - говорить керівник Служби безпеки Приватбанку Станіслав Крижанівський. - Ми разом з міліцією зараз приймаємо активні заходи щодо затримання грабіжника, а співробітники банку за проявлену мужність та професіоналізм будуть нагороджені премією".

За фактом спроби пограбування відділення банку ведеться слідство. Служба безпеки банку зазначає, що за будь-яку інформацію про особу злочинця, яка допоможе якнайшвидше розкрити злочин, буде виплачено винагороду в розмірі 25 000 гривень. Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716-35-02 або (067) 565-12-34, по електронній пошті dezhurka@pbank.com.ua, а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.