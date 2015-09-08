З’їзд Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 

12:00, 08 вересня 2015
Разное
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У вівторок, 8 вересня, о 12:00 год, в Українському Домі (Європейська площа) відбудеться 6-тий З’їзд Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ" .

На порядку денному питання участі “Самопомочі” у місцевих виборах, а саме:

- визначення обласних, районних та міських рад, в яких братимуть участь кандидати від "Об’єднання "Самопоміч"

- презентація майбутніх кандидатів на посади міських голів від Об’єднання "Самопоміч"

Акредитація ЗМІ: http://goo.gl/forms/Aw7rdSNCBR 

Додаткова інформація за телефоном – 050-8000-167

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