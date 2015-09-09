"Рух за реформи" проведе перший в Україні політичний конгрес

В п’ятницю, 11 вересня, о 16:00, в Національному палаці мистецтв «Україна», що знаходиться на вулиці Червоноармійська, 103, пройде Конгрес партії «Рух за реформи».

Неабияка подія для України. Адже вперше, за всю історію незалежності, у нас в країні буде проведений не партійний з’їзд, що, по суті, є пережитком Радянського Союзу, а конгрес американського типу.

Таким чином, члени партії «Рух за реформи», хочуть показати, що у своїй роботі будуть пропагувати не тільки європейські, але і американські стандарти життя.

Також, в рамках зустрічі, лідер партії «Рух за реформи» Сергій Думчев, презентує передвиборчу програму, та представить киянам свою команду.

Контакти для акредитації:

Олександра Фоломієва

(050) 334-16-92