Пляжний сезон у Севастополі, хоч як складно, почнеться 15 травня

Пляжний сезон у Севастополі почнеться 15 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, цю дату визначено рішенням колегії Севастопольської міської державної адміністрації, на якій було проаналізовано роботу комунального підприємства «Благоустрій» міськради з підготовки пляжів до літнього сезону.

Колегія визнала незадовільною роботу цього підприємства, рекомендувала прискорити підготовку пляжів до літнього сезону, поліпшити санітарну ситуацію, встановити забезпечені телефонним зв`язком медичні пункти, обладнати в достатній кількості місця для купання людей з обмеженими фізичними можливостями.

Виступаючи на засіданні колегії, головний санітарний лікар міста Владимир ТАРАСОВ, зокрема, зазначив, що санітарна ситуація на міських пляжах залишається складною. За його словами, «роботи з підготовки пляжів не почато. Території всіх пляжів перебувають в антисанітарному стані. Дуже турбує ситуація з роботою готельно-ресторанного господарства на всіх пляжах. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють незаконну торгівлю, незаконно здійснюють свою господарську діяльність. Підприємство «Благоустрій» абсолютно не здійснює на пляжах роботи з дератизації, пляжі заселені щурами».