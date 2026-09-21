Глава Nvidia оцінив імовірність загибелі людства через ШІ до 2030 року

На його думку, штучним інтелектом можна безпечно керувати, а уповільнення розвитку галузі є недоцільним.

Голова Nvidia Дженсен Хуанг прокоментував найпохмуріші прогнози щодо стрімкого розвитку штучного інтелекту. За його запевненнями, ймовірність настання глобальної катастрофи через ШІ до 2030 року "дорівнює нулю".

В інтерв’ю CBS Хуанг заявив, що розмови про "кінець світу" лише сіють страх у суспільстві й, ймовірно, слугують чиїмось інтересам – чи то політичний розрахунок, чи то прагнення опинитися в центрі уваги. Лякати людей такими прогнозами без достатніх підстав – безвідповідально.

Приводом для дискусії стали заяви колишнього дослідника Anthropic Джейкоба Коксона. Раніше він говорив, що деякі фахівці у сфері ШІ серйозно допускають сценарій, за якого штучний інтелект здатний знищити людство до кінця десятиліття. Розробники поспішають створити "самовдосконалений" надінтелект, але при цьому не замислюються над тим, як його контролювати в майбутньому.

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Щоб уникнути цього, пропонується уповільнити темпи розробки та скоординувати дії компаній, що займаються ШІ, та держав у всьому світі, а також запровадити перевірку безпеки з боку незалежних експертів. Цю ідею вже підтримали керівник OpenAI Сем Альтман та Ілон Маск.

Водночас Дженсен Хуанг наголошує не просто на відсутності апокаліпсису, а на настанні того, що він називає "золотим століттям ШІ". Він розглядає штучний інтелект як наступний великий етап еволюції обчислювальної індустрії, який здатний перетворити цілі сектори економіки.

На думку Хуанга, основну увагу слід приділяти не гіпотетичним сценаріям катастрофи, а створенню чітких правил розробки та використання ШІ. Йдеться як про технічні стандарти, так і про етичні принципи, які вже поступово стають частиною роботи технологічних компаній.

Керівник Nvidia також вважає, що у компаній є достатньо інструментів для безпечного впровадження ШІ. До них належать багатоетапні перевірки, тестування та верифікація моделей. При цьому принцип має залишатися простим: продукт не можна випускати на ринок, якщо компанія не впевнена в його безпеці.

Раніше цього місяця OpenAI випустила нову модель GPT-6 Astra, яка максимально наблизила ШІ до людського рівня. "Усе, що ви можете зробити на комп’ютері, Astra може зробити за вас швидше", – кажуть розробники.

УНІАН розповідав, що помилка ШІ ледь не призвела до війни між США та Китаєм навесні 2026 року. Аналітик Пентагону надто довірився висновкам нейромережі під час аналізу даних.

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