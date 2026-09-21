Кавуни та огірки подешевшали: як змінилися ціни на фрукти та овочі

Зросли ціни на персики, сливи та дині.

За минулий тиждень гуртові ціни на кавуни в Україні знизилися з 10-20 до 10-12 грн/кг. Водночас вартість дині, навпаки, відчутно зросла – з 20-35 до 35-50 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На 5 гривень знизилася вартість кілограму огірків – з 35-60 до 30-55 грн. Помідори, в свою чергу, подорожчали на ті самі 5 гривень – з 30-40 до 35-45 грн/кг.

Серед борщового набору подорожчала білокачанна капуста – з 18-22 до 20-25 грн/кг, тоді як решта овочів, крім картоплі, дешевшали. Буряк втратив 1 гривню – з 14-16 до 13-15 грн/кг, а діапазон цін на моркву та ріпчасту цибулю розширився – з 12-15 до 10-15 грн/кг та з 14-16 до 12-16 грн/кг відповідно.

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Ціни на картоплю не змінилися – в гурті її продовжують продавати в середньому по 11-13 грн/кг. Цвітна капуста подорожчала з 40-45 до 45-55 грн/кг, а пекінська – з 35-50 до 45-55 грн/кг. Брокколі, навпаки, подешевшала з 65-85 до 55-65 грн/кг.

У фруктовому сегменті подорожчали персики з 50-90 до 65-100 грн/кг та сливи – з 15-35 до 20-40 грн/кг. Діапазон цін на виноград скоротився з 50-140 до 60-120 грн/кг, а груша стала більш доступною – нею торгують по 25-60 грн/кг замість 30-60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Гуртові ціни на моркву в Україні знижуються вже шість тижнів поспіль через стрімке зростання пропозиції овочу на ринку. Водночас, попри тривале здешевшання моркви, овоч все ще коштує в середньому на 32% дорожче, ніж рік тому.

При цьому ціни на цибулю в Україні на минулому тижні знизилися до 12-18 грн/кг. Попри здешевшання, цибуля коштує в середньому на 35% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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