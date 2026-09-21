Лише 90 тисяч жителів і сотні вакансій: маленька країна шукає іноземців

Андорра зіткнулася з нестачею працівників і активно залучає іноземців. У деяких галузях середня зарплата наближається до 5000 євро.

Невелика європейська держава Андорра з населенням близько 90 тисяч осіб зіткнулася з нестачею робочої сили. Розташована між Францією та Іспанією країна відрізняється високим рівнем життя, відносно низькими податками та зарплатами, що перевищують середньоєвропейські.

Як пише Newsweek, у травні 2026 року середня зарплата в Андоррі сягнула 2760 євро, збільшившись за рік на 7,7%. У фінансовому секторі середній дохід становить близько 4972 євро, в енергетиці – 3608 євро. У готельно-ресторанній сфері зарплати в середньому сягають 2152 євро, у сільському господарстві – близько 2000 євро.

Особливо гостро країні бракує працівників у сферах охорони здоров’я, освіти, догляду за літніми та хворими, побутових послуг та громадського транспорту. Значна кількість вакансій пов’язана також із туризмом. У 2026 році влада виділила додаткові дозволи на роботу для готелів та ресторанів. Серед найбільш затребуваних фахівців – офіціанти, покоївки та кухарі.

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Для залучення іноземців Андорра також запускає пілотну програму: 450 дозволів на роботу передбачено на період з грудня 2026 року по серпень 2027-го. Це має допомогти подолати кадровий дефіцит і підтримати туристичну галузь у період поза традиційним сезоном.

Як повідомляється, іноземні працівники отримують соціальні гарантії: 40-годинний робочий тиждень, 30 днів щорічної відпустки та соціальний захист через систему CASS. Внесок працівника становить 6,5%. Податок на доходи до 24 тисяч євро не стягується, а максимальна ставка становить 10%.

При цьому Андорра не входить до ЄС, тому іноземцям потрібен дозвіл на роботу. Для громадян Євросоюзу діють спрощені процедури, а громадяни Франції, Іспанії та Португалії користуються додатковими перевагами завдяки двостороннім угодам.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андорра-ла-Велья – це найвисокогірна столиця Європи: у ній немає ані аеропорту, ані поїздів.

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