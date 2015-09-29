29 вересня у Києві відбудеться конференція Київського міського осередку партії “Відродження”.

Під час конференції розглядатиметься рішення про висування кандидатури Юрія Єханурова на посаду міського голови Києва, а також буде презентовано кандидатів у депутати Київської міської ради від партії «Відродження».

Початок заходу о 12:00, реєстрація делегатів та ЗМІ з 11:00

Адреса: Київ, Львівська Площа, 7 (Приміщення Торгово-промислової палати, 1 поверх).

Акредитація за телефоном: +38-067-355-17-26, Катерина