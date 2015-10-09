ВІДКРИТТЯ Дитячого Національного Конкурсу

10 жовтня розпочинається VI сезон ДИТЯЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ

«Я КОЗАЦЬКОГО РОДУ», тема якого:

«КОЗАЦЬКА ЛИСТІВКА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА».

Київ, вул. Лаврська 19

Мета конкурсу – сприяти вихованню у дітей патріотизму, зацікавлення козацькою добою, пізнання та захоплення національними героями через малюнок чи аплікацію – як спосіб самовираження. А також підтримати юних художників-дизайнерів, допомогти їм повірити у себе. Зібрати якнайбільше дитячих Козацьких Листівок. Усі Козацькі Листівки передати українським воїнам як символ віри у їхню незламність і силу козацького духу.

У програмі заходу:

12:00 Зустріч гостей козацькими джурами, діти (кияни та переселенці) упродовж години малюють Козацькі Листівки, які одразу ж передаємо нашим воїнам до Дня українського козацтва та Дня захисника України.

12:15 Співає заслужений артист України, кобзар Тарас Силенко;

12:20 Презентація конкурсу за участі молодшого лейтенанта ЗСУ, викладача з Мистецтва бою «Гопак» Тараса Лемешка та старшини Дитячого табору «Козацька фортеця» Володимира Шерстюка.

12:25 феєричний виступ з козацькою зброєю від «Арт-шоу «Гопак»;

12:30 Привітальне слово від членів журі: художників Петра Гончара, Миколи Стратілата, Костя Лавра, Анатолія Буртового, Івана Гупіка, Наталі Полтавець, Олександра Продана, Олега Гапона, музиканта і поета Романа Коляди, лідера гурту «Тінь Сонця»

Сергія Василюка, а також друзів та партнерів конкурсу.

12:40 Музичний подарунок від лідера гурту «Тінь Сонця» Сергія Василюка

12:45 Акція «Підпиши Козацьку Листівку» (усі присутні зможуть написати побажання для наших захисників на великій Козацькій Листівці);

13:00 Першу коробку з Козацькими Листівками, створеними дітьми та підписану гостями велику Козацьку Листівку передаємо для українських воїнів – як привітання до Дня українського козацтва та Дня захисника України;

13:05 Частування гостей свята справжнім козацьким кулішем та іншою смакотою;

13:15 Козацька Забава для дітей та гостей свята.

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Інформація про Конкурс на сайті: www.hopak.kiev.ua

Автор та організатор конкурсу: Дитячий табір «Козацька Фортеця»