Готуйте подарунки системним адміністраторам

Сьогодні, 28 липня системні адміністратори відзначають професійне свято всесвітній "День сисадміна".

День системного адміністратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) щорічно святкують в останню п`ятницю липня. Свято придумав чікагський системний адміністратор Тед Кекатос (Ted Kekatos). Ідея народилася, коли Кекатос побачив в журналі рекламу принтерів Hewlett Packard LaserJet 4000. На картинці був зображений системний адміністратор, який сидів у своєму закуті і черга користувачів, що тримали в руках упаковані коробки з подарунками, корзини з фруктами і букети квітів, яка тягнулася до дверей. Реклама ілюструвала, що покупці принтерів HP висловлюють подяку системному адміністраторові.

За декілька місяців до цього Тед купив цілу купу таких принтерів для своєї компанії, тому він поцікавився у співробітників: "Де моя подяка? Погляньте на цього хлопця! Він одержує подарунки за свою важку працю". Всі, зрозуміло, відвели очі і розсміялися. Тед зареєстрував доменне ім`я SysAdminDay.com, зробив сайт, і розіслав десяткам своїх друзів запрошення на "День сисадміна", який він запланував на останню п`ятницю липня. Вперше неофіційне свято системних адміністраторів відзначалося 28 липня 2000 року.

За матеріалами Ленти.ру