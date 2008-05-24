У загибелі 11 людей на трасі Київ-Чоп винуватять водія вантажівки

За попередніми даними, причиною зіткнення вантажного автомобіля з мікроавтобусом у Житомирській області є людський чинник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник міністра транспорту та зв`язку, директор «Укравтотрансу» Леонід СЕРГІЄНКО.

«Більш за все, що причиною аварії був людський чинник», - сказав він.

За даними Л.СЕРГІЄНКА, на місці аварії була хороша видимість та гарне покриття дороги.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля SCANIA з причепом, за кермом якого перебував громадянин Республіки Боснія та Герцеговина Машек ЗАФЕР, виїхав на зустрічну смугу, по якій їхав автобус VOLKSWAGEN з десятьма пасажирами.

«Людина чи заснула, чи захворіла, чи щось інше сталось», - зазначив Л.СЕРГІЄНКО.

За його словами, поки що водій не може надавати свідчення, оскільки знаходиться у лікарні. У нього взяли тест на наявність алкоголю в організмі, однак результатів ще немає.

«По позиції, яка була на місці аварії, куди виїхали представники міністерства, було видно, що дійсно вантажівка виїхала на зустрічну смугу. При цьому швидкість була близько 100 км і з того, і з іншого боку. При такому ударі дійсно шансів ні в кого не залишилось. Вантажівка буквально роздавила машину, всі сидіння (в мікроавтобусі – УНІАН) були відірвані», - зауважив Л.СЕРГІЄНКО.

При цьому він вважає, що однією з причин, яка погіршила наслідки ДТП, було те, що мікроавтобус був переобладнаний із вантажного на пасажирський, саме тому у момент зіткнення всі сидіння там повідривалися.

Л.СЕРГІЄНКО повідомив, що приватний підприємець, якому належить даний автобус VOLKSWAGEN СОЛОВЕЙ П.П. (Рівненська область), хоча й мав ліцензію на надання послуг на перевезення пасажирів, однак ДАІ неодноразово накладала на нього штрафи. Зокрема, у 2007 році було накладено штрафів на суму 14 тис. грн., цього року – на 2 тис. грн.

«Поки що він не сплатив ні копійки», - повідомив Л.СЕРГІЄНКО.

За його словами, необхідно змінювати законодавство, щоб Кримінальний кодекс розповсюджувався і на власників транспортних засобів, які ігнорують закони, а не тільки на водіїв, роблячи їх заручниками обставин.

Також Л.СЕРГІЄНКО повідомив, що Міністерство транспорту посилюватиме повноваження Головної державної інспекції на автотранспорті в частині контролю за іноземними перевізниками.

За даними Л.СЕРГІЄНКА, серед 11 осіб, які загинули в результаті аварії, троє жінок до 40 років.

Як повідомляв УНІАН, учора вечері в Житомирській області на трасі “Київ-Чоп” сталася масштабна аварія: вантажний автомобіль SCANIA, яким керував громадянин Боснії та Герцеговини, рухаючись у напрямку м. Новоград-Волинський, виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автобусом VOLKSWAGEN, що їхав у зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії загинуло 11 осіб – водій та пасажири маршрутки.

Водій вантажівки знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії лікарні.