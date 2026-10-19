Польський завод Cersanit на Житомирщині повністю зупинив роботу після двох атак Росії

Польська група компаній Cersanit повністю зупинила виробництво на заводі з виробництва кераміки та сантехніки у Звягелі Житомирської області після двох російських атак дронів. Про це компанія повідомила у заяві.
Зазначається, що у ніч з 11 на 12 вересня та в ніч з 15 на 16 жовтня завод зазнав атак російських дронів. Унаслідок цих атак серйозно пошкоджено будівлю та ключові елементи технологічної лінії.
"Усіх працівників, які в цей час перебували на території заводу, було безпечно евакуйовано – ніхто не загинув і не постраждав", – йдеться у повідомленні.
Однак, оскільки за нинішніх умов гарантувати безпеку працівникам неможливо і до того ж масштаб руйнувань не дозволяє відновити виробництво, то правління ухвалило рішення про повне припинення виробництва на заводі Cersanit у Звягелі.
"Інтенсивні атаки, часті повітряні тривоги та пов'язані з ними евакуації (навіть кілька разів на день), тимчасові перебої в електропостачанні та падіння напруги унеможливлюють стабільну та безпечну роботу. Безпека людей для нас понад усе, і ми не можемо наражати їх на ризик", – додали у заяві.
Довідка. За даними Forbes Ukraine, Cersanit є найбільшим в Україні виробником керамічної плитки та сантехніки. Завод у Звягельському районі працює з 2007 року, він є одним за найбільших роботодавців Житомирщини. За даними компанії, на підприємстві у Звягелі зайняті близько 1000 людей у виробництві, продажах, маркетингу та обслуговуванні клієнтів.
Інші компанії, які зупинили роботу
Нагадаємо, що Завод "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" у Луцьку зупинив роботу після російських атак. Завод працював у Луцьку понад 20 років і забезпечував 5000 робочих місць.
На Київщині вомпанія "Чиста Вода" тимчасово призупинила виробництво та доставку після російського удару по селу Міла Бучанського району Київської області. Підприємстов отримало сильні пошкодження.