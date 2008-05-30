Міліцію повідомили про замінування «Глобусу» на Майдані Незалежності

Сьогодні о 10.15 по лінії «02» до міліції надійшло анонімне повідомлення про замінування торговельно-розважального центру «Глобус», розташованого на Майдані Незалежності в Києві.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві, зараз на місці події працюють вибухо-технічні та слідчо-оперативні групи, здійснено часткову евакуацію відвідувачів ТРЦ «Глобусу» та його персоналу.

Також у ЦГЗ зауважили, що вчора о 13.50 надходило аналогічне повідомлення, яке не підтвердилося.