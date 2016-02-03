АНОНС

3 лютого (середа) 2015 року об 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«ЩО КУРС ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Сьогоднішній курс національної валюти: наскільки він адекватний фінансово-економічної ситуації, яка склалася в Україні ? Хто винен у падінні гривні?

2. Які тенденції валютного ринку? Чого чекати українцям у новому році?

3. Закордон нам допоможе? Чому не виконується кредитна програма МВФ? Чого чекати від співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами?

4. Політика Нацбанку: чи існує? На що спрямована? Як впливає на курс гривні та економічну ситуацію в країні?

Учасники круглого столу:

1. СЕРГІЙ ЯРЕМЕНКО, екс-заступник глави НБУ

2. ОЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, ректор Міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник глави НБУ

3. ВІКТОР СУСЛОВ, міністр економіки України у 1997-1998 рр.

4. ОЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО, головний редактор журналу «Деньги»

5. Представники НБУ

Модератор: ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, директор інформаційного департаменту Інституту Горшеніна

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)