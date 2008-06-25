У Вінниці тролейбус в’їхав у дерево

У Вінниці водій тролейбуса № 7, що перевозив 38 пасажирів, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 3 особи, які з травмами різних ступенів важкості були госпіталізовані до міської лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління у Вінницькій області.

Всього за добу на території країни зареєстрована 141 дорожньо-транспортна пригода, в яких загинуло 16 осіб та 184 - травмовано.