Хто господар "Одноклассников.ру"?

Газета "Ведомости" оприлюднила статтю, в якій названо чотирьох співвласників Odnoklassniki Ltd., яка керує популярною соціальною мережею "Одноклассники". Це засновник ресурсу Альберт Попков, його дружина Ірина, естонська компанія Ou Tobias і фонд Digital Sky Technologies, яким управляють Юрій Мільнер і Григорій Фінгер. Ou Tobias - дочірня структура литовської Forticom.

У вересні 2007 року Odnoklassniki Ltd. передали інформацію про співвласників британському реєстраторові Company House. Тоді у Попкових було 31,9 і 31,8 відсотки компанії, у Ou Tobias - 18,3 відсотка, а у фонду DST - 18 відсотків. У сумі ці частки дають 100 відсотків, тож інших великих співвласників ресурс точно не мав.

За словами Попкова, склад співвласників залишився тим самим, а частки змінилися трохи, і ніхто з них сам не контролює соціальну мережу.

"Одноклассники" об`єднують понад 18 мільйонів осіб. Восени 2007 року повідомлялося, що прибалтійська компанія Forticom придбала 30 відсотків соціальної мережі. Інформація про придбання Мільнером частки в "Одноклассниках" з`явилася також минулого року.

Лента.ру