За підтримки ФПУ відбудуться Всеукраїнські збори працівників професійно-технічної освіти, батьківських комітетів та профспілкових організацій ПТНЗ

18 березня об 11.00 у Жовтневому палаці за підтримки Федерації профспілок України відбудуться Всеукраїнські збори працівників професійно-технічної освіти, батьківських комітетів та профспілкових організацій ПТНЗ.

На зборах буде обговорено план вступу у колективно-трудовий спір із Урядом України та підготовка до загальнонаціонального страйку у разі відсутності задоволення вимог працівників.

Після завершення зборів відбудеться хода та пікетування Адміністрації Президента України з вимогою підписати підтримані більшістю народних депутатів законопроекти № 3830-3 та №3831-2, спрямовані на збереження ролі держави в забезпеченні доступності та якості професійно-технічної освіти, які і не підписані, і не ветовані.

Адреса проведення заходу : Алея Героїв Небесної сотні, 1 (вул. Інститутська,1)

Контактний телефон : м. 067 328 61 65