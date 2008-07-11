У Чернівцях відкриють міні-пам’ятник Арсенію Яценюку

Відомий чернівецький художник Анатолій ФЕДІРКО у рамках проекту «Нон-культ» має намір 14 липня відкрити у Чернівцях мініатюрний пам’ятник голові Верховної Ради України Арсенієві ЯЦЕНЮКУ.

Як повідомив кореспондентові УНІАН А.ФЕДІРКО, «голова Верховної Ради, як відомо, родом із Чернівців, а тому і вшанувати його вирішили у рідному місті».

За словами митця, пам’ятник буде встановлено біля книжкової крамниці «Букініст» у центрі Чернівців. Він викликатиме асоціації з іконою. Поряд встановлять кружку для збору пожертв на «розвиток українського парламентаризму».

А.ФЕДІРКО каже, що запланований захід вже зараз «навів фурор» серед багатьох українських народних депутатів з різних фракцій, котрі виявили бажання особисто прибути на відкриття цього постаменту.

Раніше, за ініціативи А.ФЕДІРКА, фасад «Букініста» уже було прикрашено одним міні-пам’ятником з гіпсу – українському письменникові Юрію АНДРУХОВИЧУ у вигляді неандертальця.