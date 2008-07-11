Кількість жертв вибуху на київському підприємстві зросла до 4 осіб

Кількість жертв вибуху кисневого балону на підприємстві «Укрвторчермет» у Києві збільшилася до 4 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Києві.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, кисневий балон (40 літрів) вибухнув на підприємстві сьогодні при проведенні газорізальних робіт. Цей вибух призвів до вибуху ще двох таких самих балонів. Двоє осіб загинули на місці події (працівники цього підприємства, 1982 і 1986 років народження), ще п’ятеро постраждали.

Остаточні причини вибуху і деталі інциденту з’ясовують фахівці на місці події.