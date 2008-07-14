Думка

Прочитала сьогодні на форумі таку фразу: “(Решение ООН) не может не радовать. Слава Богу, есть здравомыслящие люди в ООН”.Це про те, що десь там хтось не визнав Голодомор геноцидом українців. Прочитала, і моторошно стало.

Ніяк не візьму до тями, чому в Росії так зловтішаються, коли хтось не визнає Голодомор геноцидом українського народу? Ну не розумію я їхню логіку, хоч убий.

Намагаюся себе поставити на їхнє місце... Наприклад, Державна дума Росії ухвалює рішення про те, що голод 47-го року – був актом геноциду, спрямований проти російського народу, і звертається до братньої України підтримати їхнє рішення.

Та будь ласка, обома руками – хай би тільки, вам, дорогі брати з Росії, добре було.

Але звідки береться з вашого боку, принаймні від офіційних властей, така злостива недоброзичливість?

Я багато писала на тему ірраціональної політики Кремля, але ж десь має бути межа цієї ірраціональності... Чи може хтось мені по поличках розкласти, пояснити, чому російські брати так налаштовані проти українців, зокрема в питанні Голодомору?

Мене точить певна здогадка, але мені навіть соромно про таке думати...

Невже хтось у Росії асоціює себе зі сталінським режимом? Це ж усе одно що, якби сучасна німецька влада асоціювала себе з Гітлером... Але таке німцям навіть у голову не приходить. Гітлер у них – це однозначне зло, і скільки би не звинувачували фашистів у злодіяннях, жоден представник німецької влади за це не образиться.

Звісно, Росія – м’яко кажучи, не Німеччина. Там демократія, процвітання, високий рівень життя, а тут... Але ж це не заперечує необхідності давати логічні пояснення своїм діям, істерикам, позам.

Шановні росіяни, дайте відповідь мені, будь ласка, чому б вам не допомогти братній Україні в такій безпрограшній для вас справі? Або принаймні тихо, без істерик, поясніть мені цей цинізм у питанні Голодомору.

Оксана Охрімчук, Москва–Київ