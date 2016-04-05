Новий Всеукраїнський Конкурс Проектантів "REHAU PROJECT AWARDS". Збудуй інноваційне місто разом з технологіями від REHAU

Відділ Внутрішніх інженерних мереж компанії REHAU з 1 квітня 2016 року запустив новий Всеукраїнський Конкурс Проектантів "REHAU PROJECT AWARDS". Конкурс закінчиться 15 грудня 2016 року урочистою церемонією REHAU PROJECT AWARDS, на якій будуть оголошені переможці та вручені призи.

В Конкурсі можуть прийняти участь проектні бюро та студії, будівельні компанії та приватні підприємці, які працюють в будівельній галузі. Конкурс проходить в п’яти категоріях: Приватний об’єкт, Сільськогосподарський об’єкт, Інфраструктурний об’єкт, Житловий об’єкт та Об’єкт у сфері культури. Основною вимогою для прийняття участі у Конкурсі є використання в проекті продукції REHAU Внутрішні інженерні мережі: система опалення та водопостачання RAUTITAN, система опалення / охолодження Rautherm, регулятори температури NEA, системи безшумної каналізації RAUPIANO Plus, системи теплопостачання Rauvitherm, тощо. Проекти можуть бути на стадії реалізації або бути реалізованими до кінця 2016 року. На участь у Конкурсі розглядаються лише проекти з лютого 2016 року.

Для участі потрібно заповнити заявку та відправити її разом з необхідним пакетом документів на адресу Anna.Kravchenko@rehau.com до 15 вересня 2016 року.

Проекти буде оцінювати експертне Журі, до складу якого увійдуть представники REHAU Україна, представники REHAU Австрія та відомі архітектори. Основними критеріями відбору являються інноваційність проекту, оригінальність та новизна ідеї, енергоефективність, сума інвестицій, відповідність проекту умовам Конкурсу.

Гран-Прі Конкурсу по Приватному об’єкту – поїздка на завод REHAU в 2017 році. В інших чотирьох категоріях переможці отримають планшети.

З деталями Конкурсу можна ознайомитися на http://www.rehau.com/ua-uk/bau/rehau-project-awards.