Тимошенко обіцяє подбати про легку промисловість (фоторепортаж)

Голова уряду їздила до Тернополя

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко знайомиться с виробництвом тканин на підприємстві ВАТ “Тернопільське об`єднання “Текстерно” в Тернополі, 17 липня. В рамках одноденної робочої поїздки глави уряду до Тернопільської області відбулася нарада щодо стану та перспектив розвитку легкої промисловості України, на якій були присутні керівники підприємств цієї галузі. Прем’єр пообіцяла, що уряд протягом тижня розробить план першочергових заходів щодо поліпшення стану легкої промисловості країни. Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

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