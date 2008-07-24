ДПАУ ввела в дію Уніфікований формат транспортного повідомлення

Державна податкова адміністрація України своїм наказом від 22 липня 2008 р. затвердила і ввела в дію Уніфікований формат транспортного повідомлення при взаємодії платників податків і податкових органів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПАУ.

За інформацією прес-служби, Уніфікований формат транспортного повідомлення було введено на виконання розпорядження Кабінету міністрів України №262-р від 06.02.08 «Про заходи з удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість».

Уніфікований формат транспортного повідомлення підтримує всі діючі типи електронних документів: податкова звітність (декларація) платника податків, квитанція про доставку файлу податкової звітності до органу ДПС України, повідомлення про прийом податкової звітності органом ДПС, інформаційна виписка про стан розрахунків з бюджетом тощо.