20 квітня відбудеться круглий стіл "Наскільки ефективним буде новий Кабінет міністрів України"

20 квітня (середа) 2016 року о 14:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Наскільки ефективним буде новий Кабінет міністрів України».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Цілі та завдання нового Кабміну. Які шанси на їх досягнення?

2. Наскільки ефективною буде взаємодія уряду і коаліції?

3. Наскільки стійка нова конфігурація влади, як вона змінює ймовірність дострокових парламентських виборів?

Учасники круглого столу:

1. Олег Березюк, народний депутат України, голова фракції «Об'єднання «Самопоміч»

2. Геннадій Ткачук, народний депутат України, член фракції БПП

3. Андрій Тетерук, народний депутат України, перший заступник голови фракції «Народний Фронт»

4. Сергій Євтушок, народний депутат України, член фракції ВО «Батьківщина»

Модератор – Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

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Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)