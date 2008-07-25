У Феодосії підірвуть міну-імітатор

Феодосійський гарнізон Чорноморського флоту Російської Федерації готується до святкування Дня Військово-морського флоту Росії 27 липня.

Як повідомили УНІАН у Службі інформації та громадських зв`язків ЧФ РФ, гості міста та феодосійці зможуть оглянути кораблі та судна флоту, познайомитися зі зразками сучасної зброї. У гарнізоні відбудуться спортивні змагання.

«Флотські мінери покажуть навчально-бойовий елемент - підрив міни-імітатора, а екіпажі суден з`єднання проведуть навчання з боротьби за живучість», - сказано в повідомленні.