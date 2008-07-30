Під Ірпінем горить торф
09:15, 30 липня 2008Разное
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На площі близько 15 га
Поблизу м. Ірпінь на Київщині в поймі річки Ірпінь через необережне поводження з вогнем невстановленої особи 29 липня сталося займання торфу на площі близько 15 га.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу Державної пожежної охорони МНС.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС у Київській області.
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