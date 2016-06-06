Круглий стіл "Реорганізація податкової та митниці. Як новий уряд збирається наповнювати бюджет?"

6 червня (понеділок) 2016 року о 10:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Реорганізація податкової та митниці. Як новий уряд збирається наповнювати бюджет?" Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна Питання, винесені на обговорення: 1. Чи потрібна Україні податкова реформа? 2. Буде ліквідована податкова міліція? 3. Наскільки ефективна система контролю та проходження товарів на українській митниці? Які суми проходять повз бюджет України? 4. Велика реформа митної служби: можливо полегшити життя бізнесу і наповнити бюджет? 5. «Митні сотні»: піар-хід чи ефективний інструмент боротьби з контрабандою? Учасники круглого столу: НІНА ЮЖАНІНА, народний депутат України, голова комітету з питань податкової та митної політики ВР України АНАТОЛІЙ МАКАРЕНКО, екс-голова Державної митної служби України ЛЕОНІД КОЗАЧЕНКО, голова ради підприємців при Кабінеті міністрів України, президент "Української аграрної конфедерації" Модератор круглого столу - СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)

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