Міжнародний форум "Електронна демократія для змін" у Вінниці

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» ініціює проведення дводенного Міжнародного форуму «Електронна демократія для змін» у рамках проекту «Лабораторія електронної демократії» за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Фонду Східна Європа.

Електронна демократія для змін – це дводенний міжнародний форум, що поєднає представників органів влади, громадянського суспільства, ІТ-сектору, наукового середовища, ЗМІ з України, Польщі та Молдови. Захід відбудеться 30 червня – 1 липня 2016 р. В готелі «Оптима» у м. Вінниця.

Окрім того, у рамках Форуму відбудеться нагородження переможців кращих ІТ-проектів та ініціатив для розвитку е-демократії на національному та регіональному рівнях. Проголосувати за номінантів можна тут, або зайшовши на сайт Форуму - www.e-demforum.org. Форма для голосування відкрита до 18.00 25 червня.

Проект програми Форуму «Електронна демократія для змін» та більш детальна інформація про захід опубліковані на сайті Форуму – www.e-demforum.org.

Попередня реєстрація для участі у Форумі обов’язкова. Кінцевий термін реєстрації – 15 червня. Оскільки кількість місць обмежена (70 осіб), про результати відбору організатори повідомлять усіх заявників не пізніше 20 червня. Організатори забезпечують проживання та харчування учасників, а також відшкодування проїзду в межах вартості купейних квитків, але не більше 500 грн. на одну особу.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Оксани Гречко, координатора проекту, за ел. адресою o.grechko@pard.org.ua або за тел. +38 (0432) 69 44 32.

Проект програми Форуму «Електронна демократія для змін» та більш детальна інформація про захід опубліковані на сайті Форуму – www.e-demforum.org.