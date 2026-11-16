Ігнат: Чим більше у Путіна грошей, тим більше реактивних дронів атакуватиме Україну

За словами військового, у жовтні ворог застосував тисячі цих засобів ураження.

Російські військові дедалі більше застосовують реактивних дронів проти України – кількість цих засобів ураження напряму залежить від того, скільки грошей на фінансування війни має у своєму розпорядженні Москва.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, відповідаючи на питання про те, від чого залежить кількість реактивних дронів, якими Росія завдає ударів.

"Це залежить від того, скільки грошей буде у Путіна для фінансування цієї війни. Це дуже важливий момент – будуть гроші – будуть й реактивні дрони, й ракети, й ті, що вони зараз використовують в експериментальному варіанті….", - сказав військовий.

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Він уточнив, що йдеться, зокрема про малогабаритну крилату ракету "Філін", та нагадав – раніше росіяни й "Бандеролі" використовували поодиноко. "Бандеролі" спочатку не були дуже ефективні, а зараз противник вийшов на щомісячне застосування цих засобів ураження у 350-500 одиниць. Ба більш, з’явилися біль вдосконалені версії "Дань-Т".

"Чим більше у Путіна грошей, тим більше вони їх застосовуватимуть. Тому умови санкцій не повинні сходити з порядку денного…", - наголосив військовий.

Як зазначив Ігнат, у жовтні противник застосував понад 4 тис. реактивних дронів, що є доволі високим показником.

За його словами, вчора протягом дня противник застосував близько 150 безпілотників, з яких 100 – реактивні. У ніч на 16 листопада (з 18:00 15 неділі приблизно до 8.00 понеділка) противник атакував Україну 158 ударними БпЛА типу Shahed, з яких 77 – реактивні.

"Збито чимало – 131. Але, на жаль, є 25 влучань", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що у неділю була ясна погода, що збільшила можливості ППО, зокрема дає змогу застосовувати пілотовані засоби авіації, які повинні мати прив’язку до цілі.

"Звісно, що погода створює проблеми і нам, і ворогу, але кожен має вчасно пристосуватися до цих погодних умов для того, щоб більш ефективно відпрацювати. Це 1 противника, і наших складових Сил безпеки та оборони", - підкреслив речник.

Нові дрони Росії: останні новини

Нагадаємо, нещодавно під час військових навчань "Центр-2026" росіяни здійснили запуск своєї мініатюрної крилатої ракети "Дань-Т", або ж S8000 "Бандероль", зі спеціальної пускової установки. Також вони перший раз показали відео такого варіанту запуску. Раніше були оприлюднені тільки кадри запуску "Дань-Т" чи S8000 "Бандероль" з ударних гелікоптерів Мі-28НМ. За словами експертів, про існування такого варіанту запуску було відомо вже давно.

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