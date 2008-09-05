У Києві відкрито новий експрес-маршрут з Чоколівки до центру

У Києві 5 вересня відкриється новий автобусний експрес-маршрут, який з`єднає вул.Смілянську (Солом’янський район, Чоколівка) з площею Льва Толстого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, новий маршрут відкривається за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з метою поліпшення якості пасажирських перевезень.

За інформацією першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, на зазначеному маршруті у робочі дні працюватимуть 12 автобусів з інтервалом руху 6 хвилин.

Для більшої швидкості руху і зменшення часу сполучення на автобусному маршруті № 8ТР передбачено тільки 14 зупинок, а саме: «Вул. Смілянська», «Гуртожиток», «Вул. Донецька», «Дитячий садок», «Севастопольська площа», «Вул. Освіти», «Площа Перемоги», «Ст. метро «Університет» (у зворотному напрямку «Вул. Франка»), «Бесарабська площа», та «Площа Льва Толстого».

Вартість проїзду в експресному маршруті становитиме лише 1 грн., а також надаватимуться пільги на проїзд згідно із законодавством.

Крім того, інформують у КМДА, подовжується траса руху тролейбусних маршрутів № 8 та № 17 до площі Льва Толстого та збільшується їхня кількість, що дозволить скоротити інтервал руху удвічі.

Прес-служба мерії нагадує, що у травні та серпні цього року на трасі руху тролейбусних маршрутів № 37 «Ст. м. «Лісова» – вул. Милославська» і № 46 «Ленінградська площа – вул. Милославська» була організована робота експресних автобусних маршрутів № 37ТР та № 46 ТР, які користуються великим попитом серед пасажирів.