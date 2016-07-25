Прес-конференція "Чому медики-добровольці вимушені призупинити співпрацю із ЗСУ"

25 липня (понеділок) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова на тему: «Чому медики-добровольці вимушені призупинити співпрацю із ЗСУ»

Питання, що будуть висвітлені:

1. Через які причини медики ПДМШ тимчасово зупиняють співпрацю із ЗСУ?

2. Хто зацікавлений, щоб робота медиків-добровольців у Збройних силах була нелегальною?

3. Чи продовжать медики-добровольці свою місію на Сході України?

Організатори прес-конференції: Інститут Горшеніна, Рух «Справедливість»

Учасники прес-конференції:

1. ГЕННАДІЙ ДРУЗЕНКО, співзасновник та керівник ПДМШ ім. Миколи Пирогова

2. АЛІНА НАРАГАН – медична сестра ПДМШ ім. Миколи Пирогова

3. ВІКТОР ЯГУН – координатор Руху В. Наливайченка «Справедлиість»

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка) ​