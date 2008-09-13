Луценко в пункті утримання нелегальних мігрантів (фоторепортаж)

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вручив символічний ключ офіцерові на церемонії відкриття пункту тимчасового утримання нелегальних мігрантів у селі Журавичі (Ківерцівський р-н, Волинська обл.).

У новоствореному пункті тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства вже поселили 29 нелегальних мігрантів – 18 громадян Пакистану та 11 громадян Індії віком від 18 до 35 років. Нелегалів було переведено з пункту тимчасового тримання "Павшино", що перебуває у підпорядкуванні Мукачівського прикордонного загону.

Пункт створено на території Волинської області у зв’язку з тим, що це прикордонна область, яка межує із Республікою Польща та Республікою Білорусь.

Його побудовано на базі колишнього військового містечка. На території пункту облаштовано їдальню на 150 місць з харчовим блоком, приймальне відділення, спальні корпуси, адмінбудівлю та котельню. Також заново здійснено монтаж мереж зв’язку, системи відеоспостереження, інженерних споруд. Згідно з проектом, ліміт наповнення пункту становить на сьогодні 181 особу.

Фото Олександра Косарєва / POOL / УНІАН