США, Європа і НАТО зберуться в Брюсселі: говоритимуть про Україну після війни

Європейську сторону представлятимуть радники з питань національної безпеки.

У Брюсселі завтра, 4 листопада, відбудуться переговори за участі представників США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО і Світовго банку з приводу післявоєнної відбудови України. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі.

"Я можу підтвердити, дійсно, у середу, завтра, Європейська комісія проводитиме зустріч із представниками з України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО і Світового банку", - відзначила Піньо.

У цьому зв’язку, за її словами, ця зустріч спиратиметься на попередні перемовини, які раніше відбулися у Маямі між Україною та США з метою досягнення тривалого стійкого миру в Україні.

Відео дня

Разом з тим, завтрашня зустріч зосереджуватиметься на післявоєнній відбудові і процвітанні України.

Як зауважила речниця Єврокомісії, європейська сторона буде представлена посадовцями високого рівня - радниками з питань національної безпеки.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні підтвердив, що завтра у Брюсселі будуть зустрічі "наших команд".

"Америка, Європа, НАТО, Україна будуть говорити про пакети відновлення, про гарантії безпеки. Будуть працювати на рівні команд", - сказав Зеленський.

Зустрічі щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше поширювалася інформація, що цього тижня в Брюсселі відбудеться зустріч переговірників із США з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. На ній планують обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відновлення України.

10-11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США мають відбутися тристоронні переговори на технічному рівні між Україною та Росією.

Вас також можуть зацікавити новини: