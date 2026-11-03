США, Європа і НАТО зберуться в Брюсселі: говоритимуть про Україну після війни

У Брюсселі завтра, 4 листопада, відбудуться переговори за участі представників США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО і Світовго банку з приводу післявоєнної відбудови України. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу в Брюсселі.
"Я можу підтвердити, дійсно, у середу, завтра, Європейська комісія проводитиме зустріч із представниками з України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО і Світового банку", - відзначила Піньо.
У цьому зв’язку, за її словами, ця зустріч спиратиметься на попередні перемовини, які раніше відбулися у Маямі між Україною та США з метою досягнення тривалого стійкого миру в Україні.
Разом з тим, завтрашня зустріч зосереджуватиметься на післявоєнній відбудові і процвітанні України.
Як зауважила речниця Єврокомісії, європейська сторона буде представлена посадовцями високого рівня - радниками з питань національної безпеки.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні підтвердив, що завтра у Брюсселі будуть зустрічі "наших команд".
"Америка, Європа, НАТО, Україна будуть говорити про пакети відновлення, про гарантії безпеки. Будуть працювати на рівні команд", - сказав Зеленський.
Зустрічі щодо України
Як повідомляв УНІАН, раніше поширювалася інформація, що цього тижня в Брюсселі відбудеться зустріч переговірників із США з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО. На ній планують обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну архітектуру безпеки Європи та економічні можливості для підтримки відновлення України.
10-11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США мають відбутися тристоронні переговори на технічному рівні між Україною та Росією.