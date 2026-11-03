Одне з 'найдорожчих' міст світу визнали найгіршим місцем у Європі для соло-туристів

Швейцарський Цюрих, який вважається одним із найдорожчих міст світу для проживання, визнали найгіршим місцем Європи для соло-туристів.

До такого висновку дійшли автори свіжого Solo Travel Index від компанії Radical Storage, проаналізувавши 48 найбільш відвідуваних європейських міст за 11 критеріями – від щоденних витрат і рівня безпеки до наявності хостелів, ресторанів і різноманітних розваг. На основі цих даних було складено загальний рейтинг (за 10-бальною шкалою), що відображає, наскільки місто зручне для подорожі наодинці.

"Те, що робить місце чудовим вибором для сімейного відпочинку, може сильно відрізнятися від того, що робить його ідеальним для соло-мандрівника. Під час подорожі наодинці такі аспекти, як вартість, безпека та можливість легко завести нові знайомства, набувають особливого значення", – констатують автори дослідження.

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Чому Цюрих не підходить для соло-туристів

Найбільше місто Швейцарії отримало загальну оцінку всього лише 4,42 бала. Тут найвищі витрати на проживання (168,13 євро на добу), другі за величиною витрати на харчування (105,73 євро) і треті за величиною витрати на транспорт (35,53 євро).

При цьому загальновідомо, що туристи-одинаки майже завжди платять більше, ніж ті, хто подорожує в компанії. Ключова стаття витрат тут – проживання. У більшості випадків одномісний номер у готелі коштує майже стільки ж, скільки й двомісний. Крім того, для груп нерідко діють знижки на проїзд або відвідування пам'яток, та й їжу вигідніше брати на кількох осіб.

Одне з 'найдорожчих' міст світу визнали найгіршим місцем у Європі для соло-туристів

З тієї ж причини до трійки найгірших для соло-туристів міст Європи потрапили ісландський Рейк'явік та італійська Венеція: там дуже дорогі транспорт, житло та розваги, а вибір бюджетних хостелів дуже невеликий.

10 найгірших міст Європи для соло-туристів 2026

  1. Цюрих, Швейцарія
  2. Рейк'явік, Ісландія
  3. Венеція, Італія
  4. Орхус, Данія
  5. Кельн, Німеччина
  6. Женева, Швейцарія
  7. Франкфурт-на-Майні, Німеччина
  8. Ніцца, Франція
  9. Марсель, Франція
  10. Дублін, Ірландія

Куди краще їхати туристам-одинакам

А ось найкращим містом Європи для соло-туристів визнали чеську столицю Прагу. Один день перебування там (включаючи проживання, харчування, місцевий транспорт і розваги) обходиться в середньому в 134,33 євро. Крім того, Прага посідає восьме місце за рівнем безпеки серед 48 міст, а в самому місті налічується близько 30 хостелів із середнім рейтингом 8,7 бала з 10.

Одне з 'найдорожчих' міст світу визнали найгіршим місцем у Європі для соло-туристів

Друге та третє місця посіли Краків (Польща, 7,64 бала) і Стамбул (Туреччина, 7,49 бала). Краків – друге за дешевизною місто в рейтингу: день перебування тут коштує близько 87 євро, а за рівнем безпеки він практично не поступається Празі. У Стамбулі – найдоступніші місця в загальних номерах хостелів (близько 16 євро за ніч), а також величезний вибір закладів: тут працює понад 10 000 ресторанів.

10 найкращих міст Європи для соло-туристів 2026

  1. Прага, Чехія
  2. Краків, Польща
  3. Стамбул, Туреччина
  4. Лісабон, Португалія
  5. Гданськ, Польща
  6. Берлін, Німеччина
  7. Порту, Португалія
  8. Севілья, Іспанія
  9. Барселона, Іспанія
  10. Рига, Латвія

Корисні поради для соло-туристів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали 10 правил ідеальної подорожі наодинці.

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