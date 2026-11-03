Одне з 'найдорожчих' міст світу визнали найгіршим місцем у Європі для соло-туристів

До швейцарського Цюріха краще не їхати самому.

Швейцарський Цюрих, який вважається одним із найдорожчих міст світу для проживання, визнали найгіршим місцем Європи для соло-туристів.

До такого висновку дійшли автори свіжого Solo Travel Index від компанії Radical Storage, проаналізувавши 48 найбільш відвідуваних європейських міст за 11 критеріями – від щоденних витрат і рівня безпеки до наявності хостелів, ресторанів і різноманітних розваг. На основі цих даних було складено загальний рейтинг (за 10-бальною шкалою), що відображає, наскільки місто зручне для подорожі наодинці.

"Те, що робить місце чудовим вибором для сімейного відпочинку, може сильно відрізнятися від того, що робить його ідеальним для соло-мандрівника. Під час подорожі наодинці такі аспекти, як вартість, безпека та можливість легко завести нові знайомства, набувають особливого значення", – констатують автори дослідження.

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Чому Цюрих не підходить для соло-туристів

Найбільше місто Швейцарії отримало загальну оцінку всього лише 4,42 бала. Тут найвищі витрати на проживання (168,13 євро на добу), другі за величиною витрати на харчування (105,73 євро) і треті за величиною витрати на транспорт (35,53 євро).

При цьому загальновідомо, що туристи-одинаки майже завжди платять більше, ніж ті, хто подорожує в компанії. Ключова стаття витрат тут – проживання. У більшості випадків одномісний номер у готелі коштує майже стільки ж, скільки й двомісний. Крім того, для груп нерідко діють знижки на проїзд або відвідування пам'яток, та й їжу вигідніше брати на кількох осіб.

З тієї ж причини до трійки найгірших для соло-туристів міст Європи потрапили ісландський Рейк'явік та італійська Венеція: там дуже дорогі транспорт, житло та розваги, а вибір бюджетних хостелів дуже невеликий.

10 найгірших міст Європи для соло-туристів 2026

Куди краще їхати туристам-одинакам

А ось найкращим містом Європи для соло-туристів визнали чеську столицю Прагу. Один день перебування там (включаючи проживання, харчування, місцевий транспорт і розваги) обходиться в середньому в 134,33 євро. Крім того, Прага посідає восьме місце за рівнем безпеки серед 48 міст, а в самому місті налічується близько 30 хостелів із середнім рейтингом 8,7 бала з 10.

Друге та третє місця посіли Краків (Польща, 7,64 бала) і Стамбул (Туреччина, 7,49 бала). Краків – друге за дешевизною місто в рейтингу: день перебування тут коштує близько 87 євро, а за рівнем безпеки він практично не поступається Празі. У Стамбулі – найдоступніші місця в загальних номерах хостелів (близько 16 євро за ніч), а також величезний вибір закладів: тут працює понад 10 000 ресторанів.

10 найкращих міст Європи для соло-туристів 2026

Корисні поради для соло-туристів

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