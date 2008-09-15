Папа Римський молиться про загиблих в авіакатастрофі в Пермі

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI молиться про жертви авіакатастрофи в Пермі, йдеться в телеграмі співчуття, направленій в неділю від імені понтифіка держсекретарем Ватикану президентові Росії Дмитру МЕДВЄДЄВУ.

"Одержавши трагічну звістку про авіакатастрофу на околиці Пермі, верховний понтифік висловлює співчуття як рідним загиблих, так і властям і всьому народу", - наголошується в посланні.

Як передає РІА «Новости», в телеграмі підкреслюється, що БЕНЕДИКТ XVI гаряче молиться про упокій душ загиблих і закликає "заступництво Пресвятої Богородиці про небесну утіху скорботних про сумну втрату своїх рідних".