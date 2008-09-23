Свято меду відбудеться в Сімферополі

4 жовтня в Сімферополі в парку їм. Треньова відбудеться Свято меду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, свято проводиться з метою подальшого розвитку бджільництва в Автономній Республіці Крим, обміну передовим досвідом і популяризації досягнень в галузі, зміцнення і розвитку народних традицій та звичаїв.

У рамках свята пройде виставка-ярмарок продуктів бджільництва і супутніх товарів. Кращі учасники одержать призи.

Також буде організовано культурно-масову програму, проведено конкурси і вікторини.