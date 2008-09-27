ДАІ змінює категорії водіїв на європейський стандарт

Відповідно до змін у законодавстві щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, ухвалених Верховною Радою 24 вересня цього року, встановлюються нові категорії водіїв відповідно до європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, відповідно до вимог Європейської конвенції про дорожній рух Закон України «Про дорожній рух» доповнюється новими категоріями на право керування транспортними засобами. Зокрема, А1 (право на керування скутером), В1 (легковий автомобіль з причепом), С1, D1, D, DЕ, С1-Е, СЕ, D1-Е DЕ, Т. Також запроваджуються вікові обмеження щодо можливості отримати право керуваннями автобусами, трамваями, тролейбусами (категорії D1, D, D1-Е і DЕ, Т). Такі права надаються лише тим особам, які досягли 21-річного віку.

Разом з тим, С.КОЛОМІЄЦЬ поінформував, що навчальні заклади, які здійснюють підготовку водіїв, мають пройти акредитацію щодо компетенції готувати фахівців, які керуватимуть транспортними засобами.