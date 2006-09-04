Україну на “Міс Світу-2006” представлятиме Ольга Шилованова (фото)

У конкурсі “Міс Світу-2006”, який 30 вересня відбудеться у Варшаві, Україну представлятиме "Міс Україна 2006" харків’янка Ольга ШИЛОВАНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, у Варшаві відбулося офіційне представлення учасниць конкурсу зі 102 країн.

О.ШИЛОВАНОВА народилася і живе в Харкові, навчається у Харківському національному університеті сільського господарства. Зараз розпочала роботу за програмою ЮНІСЕФ (UNISEF) в Україні. У 2005 року отримала звання „Королева Харкова” та звання другої віце-міс Бікіні Всесвіту.

Після офіційного представлення конкурсанток розпочинаються основні етапи конкурсу за звання найвродливішої жінки світу, який завершиться великим фіналом 30 вересня у Залі Конгресу у Варшаві. Трансляція конкурсу буде здійснюватися на 200 країн світу.

За інформацією Польської туристичної організації, учасниці впродовж вересня відвідають ряд польських міст, де будуть зніматися відеопрезентації учасниць.

Планується, що 6 вересня у Музеї міста Гдині кожна учасниця презентує книгу, альбом або диск про свою країну і таким чином буде створено Бібліотеку “Міс Світу”, яка згодом буде передана одній зі шкіл. Наступного дня у цьому ж місті кожна із фіналісток посадить дерево з табличкою із назвою країни, яку вона представляє.

У місті Гіжицко на стадіоні дівчата змагатимуться у конкурсі „Найкраща спортсменка”. Учасниці боротимуться у кількох спортивних дисциплінах: стрибках в довжину і бігу на час.

Організатори конкурсу також запланували візит фіналісток до Вроцлава під гаслом „Активний туризм”. У Вроцлавській опері фіналістки презентуватимуть свої здібності у конкурсі талантів, зокрема, змагатимуться у таких категоріях: спів, танець, акробатика, гра на музичних інструментах.