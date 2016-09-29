IX з’їзд "Українського об’єднання патріотів – УКРОП"

У порядку денному з’їзду – ухвалення оновленого, демократичного статуту партії, який перетворить УКРОП на політичну силу справді нового для України типу. В процесі підготовки документа робоча група врахувала досвід партійного будівництва успішних європейських політичних сил. Проект статуту УКРОПу пройшов обговорення в усіх регіональних організаціях партії. Чимала частина пропозицій, що прозвучали під час партійної дискусії, була врахована в остаточному варіанті документа.

Оновлена партійна «конституція» УКРОПу передбачає посилення ролі рядових партійців, соціальні ліфти, механізми запобігання узурпації влади та процедуру внутрішньопартійних праймеріз.

Крім того, делегати з’їзду розглянуть нову процедуру обрання голови партії та дадуть оцінку поточної політичної та економічної ситуації в країні.

Місце проведення: НСК «Олімпійський», конференц-зал «Олімпійський дворик» (вул. Велика Васильківська, 55).

Початок з’їзду – 13.00.

Акредитація журналістів – з 12.00.

Додаткова інформація та акредитація: +38 (067) 650 84 84, press@ukrop.com.ua

Акредитація обов’язкова і триває до 20.00 середи, 28 вересня.