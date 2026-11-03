'Висловила усе прямо в очі': глава МЗС Канади різко розкритикувала Лаврова на саміті G20

Також вона не взяла участі у спільній фотосесії з російським міністром.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" (G20), очільниця канадського МЗС Аніта Ананд звинуватила російського главу МЗС Сергія Лаврова в діях РФ в Україні. Про це вона розповіла канадському телеканалу CBC.

Вона зазначила, що під час зустрічі сиділа навпроти Лаврова і "прямо в очі" звинуватила його в діях РФ в Україні. Крім того, вона назвала постійні атаки Москви по Україні "абсолютно осудними" та додала, що вони суперечать міжнародному праву.

Крім того, Ананд розкрила деталі бойкоту групового фото міністрів G20 з Лавровим. Вона зазначила, що особисто вона пропустила фотосесію через те, що в неї був літак. Однак, якби вона була на місці, вона б все одно пропустила групове фото на знак протесту, як і її колеги з інших країн.

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"Я зовсім не бажаю фотографуватися з Сергієм Лавровим", – наголосила вона.

Крім того, Ананд розкритикувала рішення про повернення Росії до участі в Чемпіонаті світу з хокею. Вона наголосила, що це "дуже небажане рішення, враховуючи геополітичну ситуацію та дії Росії".

Допомога Канади Україні

Раніше стало відомо, що Канада долучиться до загального кредиту ЄС для України у розмірі 90 млрд євро. За даними ЗМІ, Оттава має передати Києву 500 млн євро допомоги в рамках цих домовленостей.

Також у вересні стало відомо, що Канада виділила Україні пакет оборонної і енергетичної допомоги для підготовки до зими. Зазначалося, що до цього пакету ввійдуть боєприпаси до систем ППО "Петріот", а також для бойових літаків України, які націлені на протидію "Шахедам".

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