У Palantir заявили, що зіткнулися з негативною реакцією у США через підтримку України

Водночас, компанія відстоює позицію, що розвиває свою продукцію для захисту Заходу, який дотримується спільних цінностей, ліберальної демократії і верховенстві права.

Американська компанія Palantir Technologies, яка активно розвиває застосування штучного інтелекту у своїх програмах, вимушена маневрувати між суперечливим позиціями по обидва боки Атлантики, стикаючись з негативною реакцією за надання підтримки Україні і протиріччями в Європі за надання підтримки Ізраїлю. Про це виконавчий віцепрезидент Palantir Technologies Inc. у Великій Британії та Європі Луїс Мослі заявив під час участі в події Bloomberg Tech у Лондоні, пише Bloomberg.

Зокрема, Мослі нівелював думку про те, що компанія є особливо непопулярною у його регіоні, оскільки європейські уряди маневрують, аби скоротити залежність від платформ Palantir.

"Від моменту нашого виникнення ми будували компанію для захисту Заходу. Ми віримо у ліберальну демократію, у верховенство права і у цінності, які утворюють Захід", - наголосив Мослі.

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Утім, як зазначає Bloomberg, європейські уряди дедалі більше віддаляються від американських технологічних компаній, бо погіршення відносин з адміністрацією Дональда Трампа підштовхує їх бути менш залежними від американської інфраструктури.

Наприклад, безпекові служби Франції замінили інструменти Palantir на альтернативні від місцевої фірми ChapsVision.

Palantir також опинилася перед ризиком втрати контракту на 330 мільйонів фунтів (443 млн доларів) з Національною службо здоров’я Британії.

Ринкова вартість Palantir становить близько 400 млрд доларів. Вона була співзаснована у 2003 році мільярдерами Кремнієвої долини Петером Тілем і виконавчим директором Алексом Карпом. Компанія була інтегрована в урядовий механізм США та інших країн.

Для деяких країн ця компаніє символізується з потужною проамериканською риторикою Трампа і американським технологічним домінуванням за рахунок їхнього суверенітету.

Її продукція використовується цивільними відомствами, розвідувальними службами, силами поліції і військовими в усьому світі.

У 2025 році військове відділення НАТО досягло угоди з Palantir щодо розгортання її інтелектуальної системи Maven, яка використовує штучний інтелект для спостереження та націлювання.

Проєкти Palantir – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Palantir запевняють європейські країни, що не мають можливості автоматично виключати програмне забезпечення у своїй продукції, яку використовують європейці. Зокрема, на тлі вимкнення компанією SpaceX сигналу Starlink для України компанія Palantir запевняє, що в її продуктах немає "кнопки вимкнення" – так званого "kill switch".

У березні повідомлялося, що Україна впровадить штучний інтелект у війну разом з Palantir – однією з найбільших defence tech-компаній світу.

Palantir має партнерські відносини з багатьма міністерствами України, а компанія продовжує розвиватися.

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