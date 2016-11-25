XІ з’їзд "Українського об’єднання патріотів – УКРОП"

У п’ятницю, 25 листопада, в Києві відбудеться XІ з’їзд партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»

У порядку денному з’їзду – затвердження складу Політичної ради УКРОПу, обрання голови та членів Комісії партійного контролю та складу Ревізійної комісії партії.

Ці органи формуватимуться відповідно до нового Статуту УКРОПу, який був затверджений на ІХ з’їзді партії у вересні. Кандидатів до Політичної ради, Комісії партійного контролю та Ревізійної комісії партії обирали рейтинговим голосуванням під час конференцій регіональних партійних організацій.

Місце проведення: НСК «Олімпійський», конференц-зала «Олімпійський дворик» (вул. Велика Васильківська, 55).

Початок з’їзду – 12.00.

Акредитація журналістів – з 11.00.

Додаткова інформація та акредитація: +38 (067) 650 84 84, press@ukrop.com.ua

Акредитація обов’язкова і триває до 18.00 четверга, 24 листопада.