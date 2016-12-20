20 грудня 2016 року відбудеться експертно-консультаційна зустріч - «Децентралізація: можливості комплексного розвитку великих міст та навколишніх громад».

Час проведення заходу: 14:00 – 17:30 (о 13:30 – реєстрація/кава-брейк).

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 55, Великий Конференц-Зал НАН України, ІІ поверх.

Організатор: ГО «Інститут громадянського суспільства» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та експертної підтримки проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні».

В рамках заходу учасники обговорять питання, що стосуються міської агломерації:

1) Поточний стан і загальна тенденція навколо великих міст в Україні та за кордоном.

2) Можливості сьогодення в рамках діючого законодавства України, зокрема Земельного кодексу України.

3) Можливі варіанти нового правового регулювання співробітництва навколишніх громад суміжних з великими містами..

На заході візмуть участь - народні депутати України, представники Мінрегіону України, голови органів місцевого самоврядування, що розташовані навколо м. Києва, експерти: Анатолій Ткачук – керівник проекту «Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Фаза ІІІ»; Олександр Сергієнко, експерт проекту «Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Фаза ІІІ», директор ГО «Інститут міста».

Акредитація: Ватаманюк Олег (067) 8611064, olvatam@csi.org.ua

Акредитація проводитиметься до 16.00 19 грудня 2016 року.

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