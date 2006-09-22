У Севастополі горить корвет «Луцьк»

У Севастополі вже кілька годин ліквідовують загорання на корветі «Луцьк» Військово-Морських сил України, що перебуває на ремонті в бухті Стрілецька.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі ВМС України, пожежу, що сталась у гідроакустичній станції, вдалося локалізувати в межах сектору загорання.

Створено штаб керівництва з ліквідації пожежі. Для гасіння залучено пожежні розрахунки управління МНС України в Севастополі. Постраждалих внаслідок загорання немає.

Ліквідація пожежі триває.