У Севастополі горить корвет «Луцьк»
19:22, 22 вересня 2006Разное
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Ліквідація пожежі триває кілька годин
У Севастополі вже кілька годин ліквідовують загорання на корветі «Луцьк» Військово-Морських сил України, що перебуває на ремонті в бухті Стрілецька.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі ВМС України, пожежу, що сталась у гідроакустичній станції, вдалося локалізувати в межах сектору загорання.
Створено штаб керівництва з ліквідації пожежі. Для гасіння залучено пожежні розрахунки управління МНС України в Севастополі. Постраждалих внаслідок загорання немає.
Ліквідація пожежі триває.
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