Маск пожартував про поразку республіканців, у яких він вклав півмільярда доларів

Маск став найбільшим приватним донором в історії – і отримав абсолютно мізерний результат.

Мільярдер Ілон Маск, який вклав у підтримку республіканців на виборах у США майже півмільярда доларів, іронічно прокоментував їхню нищівну поразку.

За оцінками, Маск витратив 445 мільйонів доларів на підтримку Республіканської партії, ставши найбільшим приватним донором у сучасній історії – і отримав абсолютно мізерний результат.

Коментуючи нищівні для республіканців результати виборів, Маск спробував звести все до жарту, заявивши, що мав намір втрутитися у вибори, але його "космічні лазери" не спрацювали.

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"Мабуть, цього разу мої "космічні лазери", призначені для втручання у вибори, не спрацювали", – написав Маск у соцмережі X.

Маск також прокоментував підсумки виборів губернатора Техасу, де несподівану перемогу здобула демократка Джина Інохоса, відома своєю критикою на адресу дата-центрів.

"Розміщення дата-центрів у космосі зараз виглядає досить привабливо", – зазначив він.

Як зазначає Axios, поки що незрозуміло, як серйозна зміна розстановки політичних сил у Техасі позначиться на планах Маска щодо його компаній у цьому штаті – і як ця поразка вплине на його готовність витрачати кошти на майбутні виборчі кампанії у 2028 році.

Вибори в США – останні новини

На виборах у США демократи здобули впевнену перемогу й відібрали у республіканців більшість у Палаті представників та Сенаті. При цьому представники демократів перемогли навіть у традиційно республіканських штатах – Мен, Техасі (вперше за 38 років переміг демократ), Канзасі (вперше за 90 років), Північній і Південній Кароліні, Айові та Огайо.

Президент Дональд Трамп уже привітав демократів із перемогою та висловив надію на співпрацю з ними. При цьому він пригрозив накладати вето на будь-які законодавчі ініціативи демократів, якщо вони відмовляться співпрацювати.

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