25 січня о 9-30 в Українському кризовому медіа центрі відбудеться громадська дискусія «Національний та міжнародний погляд на стан демократичних трансформацій в Україні».

Організатор: Democracy Reporting International в Україні.

Питання: На якому етапі переходу до сучасної європейської демократичної держави знаходиться Україна?

Який прогрес був досягнутий у цьому напрямку, особливо після Революції Гідності, та наскільки потужними є фактори, що сприяють поступу або блокують його?

Наскільки ефективна синергія між національними та міжнародними рушіями реформ, і як її можна підсилити?

Оскільки в новому році перед Україною постануть серйозні випробування та нові виклики на зовнішніх і внутрішніх фронтах, які перспективи в цьому відношенні, і якими повинні бути пріоритети?

Чи співпадає міжнародний погляд на ці питання з точкою зору, поширеною в країні?

Міжнародних та національних експертів та реформаторів запрошують до обговорення цих критичних питань у громадській дискусії, що покликана посилити інформованість та готовність до процесів, на які країні слід очікувати.

Запрошені: Міхаель Маєр-Ресенде, виконавчий директор DRI; Петер Ербен, Директор IFES в Україні(tbc); Віра Нанівська, голова правління "Колегіуму Анни Ярославни"; Ярослав Юрчишин, Виконавчий директор TI Ukraine (tbc); Ганна Гопко, народний депутат (tbc);Ігор Попов, народний депутат; Оксана Сироїд, народний депутат (tbc) та інші.

Модератор: Андрій Куликов (Український кризовий медіа-центр, Український дім, вул. Хрещатик, 2) Потрібна Реєстрація: https://goo.gl/forms/qh4hl3N8b2tjWRvP2.

Телефон: 093-019-98-22, b.bernatskyi@democracy-reporting.org