Samsung с квантовыми точками – новый шаг в эволюции технологий телевизионных экранов

Революция от Samsung. Как телевизоры с технологией экрана Quantum Dot изменят жизнь?

Суть новой разработки состоит в использовании при производстве панелей квантовых точек – крошечных частиц способных ярко светиться. Благодаря их свойствам конечное изображение получается одновременно и ярким, и очень насыщенным, при этом нет необходимости жертвовать ни одним из этих параметров.

В чем же состоит прорыв технологии Quantum Dot Display?

ЖК-телевизоры последних поколений сделали существенный шаг вперед в плане увеличения яркости, но не обеспечивали идеальную цветопередачу. Белый свет, создаваемый подсветкой обычного телевизора, оказывался не таким уж и белым, впоследствии чего конечная картинка получала совсем другие краски.

Дело в том, что на текущий момент большинство ЖК-телевизоров представленных на рынке используют синее диодное свечение с дополнительным покрытием желтого фосфора для создания белой подсветки. Такое решение позволяет получить широкий спектр белого, но имеет ограничения для полноценного воспроизведения красных или зеленых оттенков на экране. Кроме того, характеристики фосфорного покрытия со временем могут меняться, а значит и качество конечной картинки.

В телевизорах Samsung SUHD источником белого света являются квантовые точки. Они излучают идеально чистый свет, который передает естественные цвета и создает реалистичное изображение. Использование технологии Quantum Dot Display позволяет достичь эффективного и бескомпромиссного результата как в отношении яркости, так и в отношении цветопередачи.

Кроме того, квантовые точки сделаны из неорганических материалов, что обеспечивает дисплею вашего телевизора неизменную стойкость к выгоранию на протяжении долгих лет.

Как это работает?

Квантовые точки – полупроводниковые нано кристаллы способные излучать свет c определенной длиной волны. Конкретный цвет воспроизводимый одной квантовой точкой определяется ее размером. Чем больше ее размер, тем более насыщенный красный виден, и чем меньше размер – тем более пурпурным. Технология Quantum Dot позволяет Samsung регулировать размеры квантовых точек вплоть до мельчайших частиц, а значит создавать точный цвет.

Решение Quantum Dot Display представляет дополнительный ультратонкий слой между светодиодной подсветкой и матрицей телевизора, и включает триллионы ярко светящихся красных и зеленых квантовых точек на тонкой пленке. Получаемая ими энергия в виде синего диодного света проходит через слой крошечных кристаллов, позволяя создавать правильный белый свет для матрицы дисплея. Стабилизация света квантовыми точками выводит качество изображения на новый уровень, обеспечивая цвета максимально приближенными к реальной жизни.

Лучше качество изображения с фирменными технологиями

Телевизоры SUHD TV оснащены 10-битной панелью, которая способна воспроизводить более 1 миллиарда цветовых оттенков, что в 64 раза больше, чем способны отобразить устройства с 8-битной панелью.

Кроме того, технология HDR 1000 награждает зрителя замечательной яркостью. Ее численное выражение может достигать 1000 нит. Результат – правильная контрастность в любых сценах и огромное разнообразие отображаемых оттенков.

Для максимально реалистичной и точной передачи изображения предусмотрена технология Ultra Black (Ультра черный), нацелена на уменьшение бликов телевизионной панели от внешних источников света. В свою очередь, это означает больше комфорта для зрителей.

Также стоит отметить, что в процессе производства экранов на базе технологии Quantum Dot не используется кадмий. Последний представляет из себя токсичный материал, негативно влияющий на внешнюю среду.

На данный момент технология Quantum Dot Display уже представлена в моделях телевизоров KS9800, KS9000, KS8000, KS7500 и KS7000. Они заряжают зрителя удовольствием от просмотра любимых киношедевров.