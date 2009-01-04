Барак Обама поки що поживе в готелі

Обраний президент США Барак ОБАМА у другій половині дня в неділю переїздить із Чикаго до Вашингтона.

Як повідомляє РІА «Новости», прибуття літака Б.ОБАМИ на базу ВПС США "Ендрюс" під Вашингтоном очікується після 18.30 за часом східного побережжя США (після 01.30 у понеділок, 5 січня за київським часом).

Сім`я Б.ОБАМИ – дружина Мішель і дочки Малія і Саша – залишили Чикаго і прибули до Вашингтона ще ввечері у суботу.

Після прибуття до Вашингтона і до 15 січня Б.ОБАМА і його сім`я житимуть у фешенебельному готелі "Хей-Едамс", який знаходиться прямо напроти Білого дому, - за кілька десятках метрів від нього. Білий дім чудово видно з вікон "президентського" номера-люкс, вартість якого становить близько 6 тисяч доларів за добу.

З 15 по 20 січня Б.ОБАМА із сім`єю житиме в офіційній державній гостьовій резиденції уряду США "Блер Хаус", яка також знаходиться напроти Білого дому. За традицією, що давно склалася, саме з цієї резиденції в день інавгурації новий президент США офіційно переїздить у Білий дім.

Інавгурація Б.ОБАМИ відбудеться о 12.00 (19.00 за київським часом) 20 січня.